Cuba risponde a Trump | Usa Paese criminale senza controllo

Cuba risponde alle dichiarazioni di Donald Trump, definendo gli Stati Uniti un Paese criminale senza controllo. La replica dell’Avana è arrivata in risposta alle recenti minacce di Trump di interrompere i flussi di petrolio e denaro verso l’isola, accusando gli Stati Uniti di interferenze e di sostenere un quadro di instabilità e crisi. La questione riflette le tensioni tra le due nazioni e le complesse dinamiche geopolitiche della regione.

Arriva una dura replica dell’Avana alle recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che aveva minacciato di interrompere ogni flusso di petrolio e denaro verso Cuba, sostenendo che l’isola avrebbe beneficiato di risorse venezuelane in cambio di presunti servizi di sicurezza forniti al governo di Caracas. In un post pubblicato su X, il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodríguez ha smentito categoricamente le affermazioni del presidente americano, affermando che Cuba non ha mai ricevuto compensi monetari o materiali per servizi di sicurezza forniti al Venezuela. Rodríguez ha respinto le accuse definendole infondate e ha contrapposto la posizione dell’Avana a quella di Washington, accusata di adottare pratiche mercenarie, ricatti e coercizioni militari contro Stati sovrani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

