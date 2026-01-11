Il presidente statunitense Donald Trump ha invitato Cuba a negoziare un accordo, sottolineando che l’isola non riceverà più petrolio né fondi. La risposta di L’Avana è stata netta, definendo il Paese come “criminale”. La situazione, in continua evoluzione, evidenzia le tensioni tra i due governi e il contesto geopolitico della regione.

Roma, 11 gennaio 2026 – E ora tocca a Cuba. Il presidente americano Donald Trump ha suggerito a L’Avana di raggiungere un accordo con gli Stati Uniti, avvertendo che l'isola non riceverà più petrolio né denaro. "Non ci saranno più petrolio o soldi per Cuba - zero! raccomando vivamente di raggiungere un accordo prima che sia troppo tardi", ha scritto Trump sulla sua piattaforma di social network Truth Social. "Cuba ha vissuto per molti anni grazie agli ingenti quantitativi di petrolio e di denaro provenienti dal Venezuela ", ha dichiarato Trump. Trump ha dichiarato che il Venezuela non ha più bisogno di Cuba per la protezione, poiché sarà protetto dall'esercito statunitense. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - E ora tocca a Cuba. Trump minaccia e avverte: “Accettino un accordo”. L’Avana: “Paese criminale”

