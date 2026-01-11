Alta tensione tra Usa e Cuba Trump minaccia | Fate un accordo prima che sia troppo tardi L’Avana | Siete un Paese criminale
Le tensioni tra Stati Uniti e Cuba si intensificano, con Donald Trump che invita all’accordo prima che la situazione si deteriori ulteriormente. La risposta dell’Avana non si fa attendere: definisce gli Stati Uniti un Paese criminale. Dopo le recenti operazioni in Venezuela, l’attenzione si sposta ora sull’isola caraibica, segnando un momento di crescente confronto tra le due nazioni.
Dopo il blitz in Venezuela che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro, Donald Trump ha un nuovo Paese nel mirino: Cuba. Con un post pubblicato su Truth, piattaforma social di sua proprietà, il presidente americano è tornato a minacciare apertamente il governo dell’Avana, accusandolo di aver coperto gli ultimi due presidenti venezuelani e invitandolo a « raggiungere un accordo prima che sia troppo tardi ». «Per molti anni – scrive Trump sui social – Cuba ha vissuto grazie alle ingenti quantità di petrolio e denaro provenienti dal Venezuela. In cambio, Cuba ha fornito “servizi di sicurezza” agli ultimi due dittatori venezuelani, ma ora non più!». 🔗 Leggi su Open.online
