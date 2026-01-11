Crosetto | Onore al coraggio dei cittadini iraniani

Il governo iraniano ha accusato gli Stati Uniti di aver stimolato le recenti proteste nel paese, che sono scoppiate due settimane fa. In questo contesto, Crosetto ha espresso rispetto per il coraggio dei cittadini iraniani che manifestano, sottolineando l'importanza di rispettare i diritti fondamentali e il diritto alla protesta pacifica. La situazione evidenzia le tensioni tra Iran e comunità internazionale, con un focus sulla tutela delle libertà civili.

L'Iran ha attribuito agli Stati Uniti la responsabilità delle manifestazioni scoppiate due settimane fa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

