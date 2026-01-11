Crosetto | Onore al coraggio dei cittadini iraniani

Il governo iraniano ha accusato gli Stati Uniti di aver stimolato le recenti proteste nel paese, che sono scoppiate due settimane fa. In questo contesto, Crosetto ha espresso rispetto per il coraggio dei cittadini iraniani che manifestano, sottolineando l'importanza di rispettare i diritti fondamentali e il diritto alla protesta pacifica. La situazione evidenzia le tensioni tra Iran e comunità internazionale, con un focus sulla tutela delle libertà civili.

Crosetto preoccupato da possibili infiltrazioni russe? Solo perché non hanno la bandiera giusta - Quelle mettono a rischio la nostra sovranità nazionale, la nostra democrazia, la nostra libertà di ... ilfattoquotidiano.it

Crosetto “Onore al coraggio e alla determinazione dei cittadini iraniani” dlvr.it/TQGkkp #Sicilia #LiveSicilia x.com

#Beirut "É un onore portare il ringraziamento mio personale e del #Governo, nonché l'ideale abbraccio di tutti gli italiani, ai nostri militari che trascorreranno questi giorni di festa lontano dai loro cari, al servizio del Paese" così il Ministro Guido Crosetto in visita - facebook.com facebook

