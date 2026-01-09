Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo Scià d’Iran, afferma che i cittadini iraniani si libereranno autonomamente. Sottolinea come Rubio sia il primo Segretario di Stato a comprendere la realtà del Paese, prevedendo il crollo del regime degli ayatollah. Le sue parole riflettono una visione di cambiamento spontaneo e di un processo di transizione che dipenderà dall’iniziativa dei cittadini iraniani.

Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo Scià: « Rubio è il primo Segretario di Stato a capire il mio Paese. Gli ayatollah presto cadranno». Anche i Mojahiddin del popolo rilanciano: «Teheran è ormai corrotta fino al midollo, non è più in grado di soddisfare nessuno». Il presidente statunitense Donald Trump ha più volte messo in guardia l’Iran, ventilando un possibile intervento militare nel caso in cui il regime intervenisse con violenza contro i manifestanti che da settimane protestano contro il caro vita. Le parole di Trump non sono piaciute a Teheran che ha parlato di una linea rossa da non superare e il Maggior Generale Amir Hatami, capo delle Forze armate degli Ayatollah, ha minacciato un’azione militare preventiva contro infrastrutture americane presenti in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «I cittadini iraniani si libereranno da soli»

Gli iraniani temono di rimanere da soli con un regime determinato a sopravvivere - Il giorno dopo l’attacco americano, a Teheran si ha l’impressione di essere precipitati dentro alle pagine di un romanzo distopico. ilfoglio.it

L'Iran si ribella: proteste di massa contro il regime degli ayatollah

Iraniani che distruggono le telecamere usate dal regime islamico per spiare i cittadini. Questa si chiama RESISTENZA. #FreeIran - facebook.com facebook

In Iran ci sono manifestazioni popolari oceaniche. Tanti cittadini stanno lottando per la libertà. Forza! x.com