Sextortion la Polizia Postale registra 114 casi nel 2024 | l’84% delle vittime sono maschi Il Centro Nazionale Contrasto Pedopornografia segnala che la maggioranza non denuncia per vergogna

5 dic 2025

La Polizia Postale ha rilevato un incremento delle richieste di aiuto da parte di ragazzi e ragazze contattati da profili social di apparenti coetanei che richiedono immagini sessuali e minacciano di diffonderle in rete in cambio di denaro. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

