Sextortion la Polizia Postale registra 114 casi nel 2024 | l’84% delle vittime sono maschi Il Centro Nazionale Contrasto Pedopornografia segnala che la maggioranza non denuncia per vergogna

La Polizia Postale ha rilevato un incremento delle richieste di aiuto da parte di ragazzi e ragazze contattati da profili social di apparenti coetanei che richiedono immagini sessuali e minacciano di diffonderle in rete in cambio di denaro. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Da Sydney: la polizia australiana ha smantellato un presunto “anello satanico” internazionale di abusi su minori. Quattro uomini arrestati per possesso e diffusione di migliaia di video con bambini da 0 a 12 anni, alcuni con contenuti ritualistici e satanici. Come - facebook.com Vai su Facebook

Sextortion, l'estorsione sessuale che colpisce sempre più minori (e maschi): i consigli della Polizia Postale - Dentro la trappola digitale della sextortion: gli esperti della Polizia di Stato spiegano come nascono i ricatti sessuali e quali gesti, semplici ma decisivi, possono spezzare la catena ... Come scrive msn.com

Sui social è allarme sextortion a danno dei minorenni - Nelle ultime settimane la Polizia Postale segnala l’aumento dei casi di sextortion sui social che coinvolgono minorenni. Scrive macitynet.it

Ondata di ’Sextortion’. La polizia: casi in aumento. Perché sono nel mirino i giovanissimi fra 14 e 17 anni - Ci mette due punti esclamativi la polizia postale nell’ultimo alert che segnala “un incremento ... Scrive quotidiano.net

Allerta sextortion minori: nuova ondata preoccupante sui social - La Polizia Postale ha lanciato un nuovo allarme: nelle ultime settimane si è registrato un forte incremento di casi di sextortion ai danni di minorenni. Lo riporta 105.net

Sextortion, l'80% delle vittime è uomo - "Se il revenge porn colpisce principalmente le donne, l'80% delle vittime di sextortion è di sesso maschile". Si legge su ansa.it