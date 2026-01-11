Crans-Montana tutte le ombre sul passato di Jacques Moretti e i precedenti problemi con la giustizia

Crans-Montana torna al centro dell’attenzione per le vicende legate a Jacques Moretti, coinvolto in diverse questioni giudiziarie. Dalla condanna per prostituzione ai problemi con l’ispettorato del lavoro, passando per il mistero della Maserati acquistata con fondi covid, emerge un quadro complesso che solleva dubbi sul passato e sulle attività dell’imprenditore. Un’analisi che invita alla riflessione sui risvolti di queste vicende.

Dalla condanna per prostituzione ai problemi con l'ispettorato del lavoro fino al giallo della Maserati comprata con i fondi covid.

Strage di Crans-Montana, le ombre sulla sicurezza. Come era fatto il locale: le foto dei lavori di ristrutturazione - I punti focali dell'inchiesta sul rogo del locale svizzero che ha causato 40 morti e 119 feriti, tutti giovanissimi

Crans-Montana, la strage e il passato oscuro: carcere, affari e milioni investiti in Svizzera. Chi sono davvero i Moretti. Arresto per Jacques e Jessica - Non è più soltanto la cronaca di un incendio mortale.

Barletta, il sindaco: «dopo Crans Montana attivare commissione comunale di vigilanza sui locali»

A più di una settimana dalla strage di Crans-Montana costata la vite a 40 persone, tra cui 6 teenager italiani, sono arrivate le scuse della vicesindaca di Crans-Montana per i mancati controlli

