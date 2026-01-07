Crans Montana | l’impero in mano ai coniugi Moretti e il passato giudiziario di Jacques
Crans Montana è al centro di attenzione per la gestione dei coniugi Moretti, proprietari del bar 'Le Constellation' e di altri quattro locali tra Crans Montana e Lens, di cui detengono il 50%. L'articolo analizza la loro attività e approfondisce il passato giudiziario di Jacques, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla situazione locale e le implicazioni di questa realtà imprenditoriale.
La coppia, oltre al bar 'Le Constellation', è titolare di altri quattro locali tra Crans Montana e Lens, di cui detengono il 50%. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: 4 società, ville a Cannes e un passato in carcere: chi sono i coniugi Moretti, i proprietari del Constellation di Crans-Montana
Leggi anche: Chi sono i proprietari del locale Le Constellation. Dove sono ora Jacques e Jessica Moretti, i coniugi francesi che hanno altri due locali a Crans-Montana
Crans Montana, identificate tutte le 40 vittime. I pm: «L'incendio causato dalle fontane pirotecniche». Sei i morti italiani accertati - Identificate altre 16 vittime Oltre ai tre cittadini italiani di cui ... ilmattino.it
Eleonora Palmieri, la veterinaria di Cattolica sopravvissuta alla strage di Crans Montana. Mano ustionata da ricostruire. Molto conosciuta a Pesaro. Il fidanzato: «Travolti ... - Apprensione anche a Pesaro per la strage dei ragazzi a “Le Constellation” nella località sciistica svizzera di Crans- corriereadriatico.it
L'incubo di Nicolas, che passava davanti al Le Constellation e ha visto l'incendio: «Ho dato una mano ai soccorsi. Ora non dormo, rivedo il fuoco e i corpi bruciati» - Montana non sembra l’inferno, è l’inferno: «Stanotte non sono riuscito a chiudere occhio, vedevo ragazzi con la pelle bruciata e poi le fiamme, ovunque», racconta a bassa voce Nicolas, poco più ... torino.corriere.it
Crans Montana, Jacques e Jessica Moretti: le planimetrie per allargare la veranda e lei che fugge con la cassa in braccio la notte del rogo x.com
Cosa è emerso sulle negligenze che hanno causato la strage di Crans-Montana: scala ristretta, materiali infiammabili e controlli mancati - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.