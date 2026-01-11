crans montana ok al trasferimento in italia di leonardo bove

Leonardo Bove, il 16enne rimasto gravemente ferito nell’incendio di Crans-Montana, è stato autorizzato al trasferimento in Italia. La decisione segue le valutazioni mediche e le procedure di sicurezza, permettendo al giovane di ricevere le cure nel suo paese di origine. L’evento rappresenta un passaggio importante nel percorso di recupero di Bove, in attesa di ulteriori interventi e assistenza specialistica.

Sta per tornare in Italia di Leonardo Bove, il 16enne rimasto gravemente ferito nell’incendio di Crans-Montana. Dopo giorni di attesa, l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso ha annunciato che «abbiamo avuto l’ok dai medici svizzeri al trasferimento del ragazzo milanese ferito e le condizioni meteo ci offrono una finestra utile per il viaggio». Il giovane era ricoverato all’ospedale di Zurigo e non era stato finora possibile procedere al trasferimento né per le sue condizioni cliniche né per il maltempo che aveva impedito l’uso dell’elicottero. Con il miglioramento della situazione, il ponte aereo tra Italia e Svizzera è stato riattivato e «in questo momento l’elicottero di Areu della base di Bergamo, con l’equipe sanitaria a bordo, è partito per Zurigo», ha aggiunto Bertolaso, precisando che si attende «l’arrivo all’Ospedale Niguarda entro la serata». 🔗 Leggi su Lettera43.it

