Crans Montana il 16enne Leonardo Bove sarà trasferito oggi al Niguarda | a Zurigo resta solo la 15enne Elsa
Oggi, Leonardo Bove, 16 anni, sarà trasferito all’ospedale Niguarda di Milano, lasciando Zurigo, dove rimarrà solo Elsa Rubino, la 15enne rimasta gravemente ferita nella tragedia di Capodanno a Crans Montana. La situazione dei due giovani coinvolti resta sotto stretta osservazione, mentre si prosegue con le verifiche e gli accertamenti necessari per garantire le cure più appropriate.
A Zurigo, quindi, dovrebbe rimanere solo Elsa Rubino, la 15enne rimasta gravemente ferita nella strage di Capodanno a Crans Montana. La giovanissima è coperta sul 60% del corpo da ustioni e si trova ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale svizzero. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
