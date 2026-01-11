Oggi, Leonardo Bove, 16 anni, sarà trasferito all’ospedale Niguarda di Milano, lasciando Zurigo, dove rimarrà solo Elsa Rubino, la 15enne rimasta gravemente ferita nella tragedia di Capodanno a Crans Montana. La situazione dei due giovani coinvolti resta sotto stretta osservazione, mentre si prosegue con le verifiche e gli accertamenti necessari per garantire le cure più appropriate.

A Zurigo, quindi, dovrebbe rimanere solo Elsa Rubino, la 15enne rimasta gravemente ferita nella strage di Capodanno a Crans Montana. La giovanissima è coperta sul 60% del corpo da ustioni e si trova ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale svizzero. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Crans Montana, il 16enne Leonardo Bove sarà trasferito oggi al Niguarda: a Zurigo resta solo la 15enne Elsa

Leggi anche: “Leonardo Bove sarà trasferito da Zurigo al Niguarda di Milano”. Proseguono le raccolte fondi, intensa ondata di solidarietà

Leggi anche: Crans-Montana: la 15enne Elsa Rubino è stata operata a Zurigo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Crans Montana: al Niguarda sono arrivati due pazienti, il 16enne Kean e una 55enne. Lunedì attese le salme; Identificato grazie al dna Kean, il 16enne milanese ricoverato in coma a Zurigo dopo Crans Montana. Attesa la conferma anche per l'amico Leonardo; Crans-Montana, domani il rientro con volo di Stato di cinque delle sei salme dei giovani italiani; Incendio Crans Montana, identificate tutte e 40 le vittime.

Crans-Montana: Leonardo Bove sarà trasferito da Zurigo a Milano - Il 16enne milanese, rimasto ferito nel rogo del Constellation, è stato giudicato trasportabile dai sanitari elvetici ... rainews.it