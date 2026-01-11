Gli studenti dell’Istituto Leone XIII di Milano hanno organizzato una preghiera collettiva nella loro chiesa scolastica, esprimendo solidarietà e dolore per quanto accaduto a Crans-Montana. L’iniziativa, nata dal desiderio di condividere un momento di riflessione, rappresenta un gesto di vicinanza e di speranza di fronte a un evento considerato un’ingiustizia inaccettabile.

Milano – La richiesta è nata dai ragazzi dell’Istituto Leone XIII: un momento di preghiera, di ricordo e di dolore condiviso prima del suono della campanella, nella chiesa della scuola. Perché anche se non ci sono studenti del “Leone“ coinvolti in prima persona nel rogo di Crans-Montana, c’è chi oggi piange un’amica o un parente e chi è in ansia per conoscenti ricoverati al Niguarda o a Zurigo. Hanno scritto al direttore Vincenzo Sibillo e a padre Alessandro Viano, responsabile della Pastorale, perché sentivano l’urgenza di ritrovarsi, di ascoltarsi. Leonardo Bove ricoverato a Zurigo, raccolta fondi per aiutare il papà: “Resti vicino a lui senza l’ansia di tornare al lavoro" La chiesa gremita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crans-Montana, le scuole di Milano unite nel dolore. La preghiera degli studenti: “Ingiustizia inaccettabile”

Leggi anche: Tragedia Crans Montana, il cordoglio dei vertici scolastici di Lombardia e Lazio per la perdita degli studenti. Le scuole di Varese osserveranno un minuto di silenzio

Leggi anche: Crans-Montana, Frassinetti: “Al rientro dalle vacanze in tutte le scuole un pensiero per i 4 studenti andati via troppo presto”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Milano, le scuole sconvolte dalla strage di Crans-Montana convocano gli psicologi. «Al rientro in classe non faremo lezione: i ragazzi pensano ai loro compagni»; Studenti italiani coinvolti nella tragedia a Crans-Montana: psicologi al rientro a scuola. Le parole del Dirigente e il cordoglio del Ministro; Strage Crans-Montana, al liceo Virgilio di Milano dal 7 gennaio una task force di psicologi; Milano, al Virgilio il ritorno a scuola più triste: nella terza D i banchi vuoti dei quattro feriti a Crans-Montana. “Sono giorni di smarrimento”.

Crans-Montana, i funerali delle vittime italiane, a Milano lo zio di Chiara: “Strage evitabile, chiediamo giustizia” - A Milano, Roma, Bologna e Lugano i funerali di Chiara Costanzo, Achille Barosi, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi e Giovanni Tamburi ... fanpage.it