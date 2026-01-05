Tragedia Crans Montana il cordoglio dei vertici scolastici di Lombardia e Lazio per la perdita degli studenti Le scuole di Varese osserveranno un minuto di silenzio

Da orizzontescuola.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I vertici scolastici di Lombardia e Lazio hanno espresso il loro cordoglio per la tragica perdita degli studenti Chiara, Achille e Riccardo nel incendio di Crans Montana. Le scuole di Varese hanno annunciato un minuto di silenzio in segno di rispetto e vicinanza. Un momento di raccoglimento che testimonia la vicinanza alle famiglie e alla comunità scolastica colpita da questa tragedia.

I Direttori USR di Lombardia e Lazio esprimono cordoglio ufficiale per la morte degli studenti Chiara, Achille e Riccardo nel rogo in Svizzera, mentre la scuola si prepara al lutto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Tragedia Crans Montana, il cordoglio dei vertici scolastici di Lombardia e Lazio per la perdita degli studenti

Leggi anche: Studenti italiani coinvolti nella tragedia a Crans-Montana: psicologi al rientro a scuola. Le parole del Dirigente e il cordoglio del Ministro

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Fp Vigili del fuoco: “Grande cordoglio per tragedia Crans-Montana, investire in prevenzione”; SILB-FIPE: “Profondo cordoglio per la tragedia di Crans-Montana.”; Tragedia Crans Montana, il cordoglio dei vertici scolastici di Lombardia e Lazio per la perdita degli studenti; Crans-Montana: condoglianze dall’estero.

tragedia crans montana cordoglioTragedia Crans Montana, il cordoglio dei vertici scolastici di Lombardia e Lazio per la perdita degli studenti - I Direttori USR di Lombardia e Lazio esprimono cordoglio ufficiale per la morte degli studenti Chiara, Achille e Riccardo nel rogo in Svizzera, mentre la scuola si prepara al lutto ... orizzontescuola.it

tragedia crans montana cordoglioFoggia esprime cordoglio e solidarietà per la tragedia di Crans-Montana, identificata una quarta vittima italiana - In un momento di profondo dolore, la comunità di Foggia si unisce al cordoglio per le vittime dell’incendio che nella ... immediato.net

tragedia crans montana cordoglioStrage di Crans-Montana, il cordoglio di Elly Schlein: “Vicini alle famiglie, ora il dolore ma poi si accertino le responsabilità” - Montana, costata la vita a sei giovani connazionali, scuote profondamente il mondo della politica italiana. varese7press.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.