Crans-Montana Frassinetti | Al rientro dalle vacanze in tutte le scuole un pensiero per i 4 studenti andati via troppo presto
Al rientro dalle vacanze, le scuole italiane si soffermano sul ricordo di Giovanni, Emanuele, Achille, Sofia, Riccardo e Chiara, studenti scomparsi prematuramente nella tragedia di Crans-Montana. La testimonianza di Paola Frassinetti sottolinea l’importanza di mantenere vivo il loro ricordo tra i giovani, in un momento di ripresa scolastica. Un pensiero sobrio e rispettoso che invita a riflettere sulla fragilità e sul valore della vita.
"Giovanni, Emanuele, Achille, Sofia, Riccardo, Chiara erano studenti e studentesse delle scuole superiori, molto simili a quelli che ho la fortuna di incontrare nelle mie frequenti visite nelle scuole di tutta Italia": così su Facebook il sottosegretario all'istruzione e al merito, Paola Frassinetti, ricorda le quattro giovani vittime della tragedia di capodanno di Crans-Montana. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Studenti italiani coinvolti nella tragedia a Crans-Montana: psicologi al rientro a scuola. Le parole del Dirigente e il cordoglio del Ministro
Leggi anche: Futsal, test di maturità al rientro dalle vacanze
Crans Montana, oggi l’arrivo delle salme in Italia di 5 ragazzi morti. La procuratrice: “Indagine? Ci vorrà un’enorme quantità di tempo” - Un volo dell'Aeronautica militare riporterà oggi in Italia le 5 salme dei giovani morti nell'incendio di Capodanno a Crans Montana. ilfattoquotidiano.it
Crans-Montana, domani il rientro con volo di Stato di cinque delle sei salme dei giovani italiani - dell'incendio di Capodanno al locale Le Constellation. repubblica.it
Crans-Montana, oggi il rientro con un volo di Stato dei sei ragazzi italiani morti - Le indagini confermano un incendio causato da dispositivi pirotecnici mentre proseguono le indagini per omicidio colposo, lesioni e incendio colposi a carico ... lastampa.it
Da Crans Montana al Venezuela, in ogni emergenza, nei momenti più difficili, Antonio Tajani è presente. Con impegno, con rispetto, con umanità. Sempre a tutela dei nostri connazionali. Siamo orgogliosi del suo lavoro per l’Italia. - facebook.com facebook
Crans-Montana, residenti in marcia silenziosa per le vittime dell'incendio A Crans-Montana, marcia silenziosa per le vittime dell'incendio mortale. Vigili del fuoco e residenti rendono omaggio nella località sciistica svizzera. x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.