Crans-Montana Frassinetti | Al rientro dalle vacanze in tutte le scuole un pensiero per i 4 studenti andati via troppo presto

Al rientro dalle vacanze, le scuole italiane si soffermano sul ricordo di Giovanni, Emanuele, Achille, Sofia, Riccardo e Chiara, studenti scomparsi prematuramente nella tragedia di Crans-Montana. La testimonianza di Paola Frassinetti sottolinea l’importanza di mantenere vivo il loro ricordo tra i giovani, in un momento di ripresa scolastica. Un pensiero sobrio e rispettoso che invita a riflettere sulla fragilità e sul valore della vita.

Crans-Montana, domani il rientro con volo di Stato di cinque delle sei salme dei giovani italiani - dell'incendio di Capodanno al locale Le Constellation. repubblica.it

Crans-Montana, oggi il rientro con un volo di Stato dei sei ragazzi italiani morti - Le indagini confermano un incendio causato da dispositivi pirotecnici mentre proseguono le indagini per omicidio colposo, lesioni e incendio colposi a carico ... lastampa.it

Da Crans Montana al Venezuela, in ogni emergenza, nei momenti più difficili, Antonio Tajani è presente. Con impegno, con rispetto, con umanità. Sempre a tutela dei nostri connazionali. Siamo orgogliosi del suo lavoro per l’Italia. - facebook.com facebook

Crans-Montana, residenti in marcia silenziosa per le vittime dell'incendio A Crans-Montana, marcia silenziosa per le vittime dell'incendio mortale. Vigili del fuoco e residenti rendono omaggio nella località sciistica svizzera. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.