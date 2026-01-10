Crans Montana Jacques Moretti | La porta di servizio era chiusa I pannelli fonoassorbenti li ho messi io

Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation a Crans-Montana, ha ammesso che la porta di servizio era chiusa e che lui stesso ha installato i pannelli fonoassorbenti. Queste dichiarazioni emergono nel contesto delle indagini sull’incendio che ha causato la morte di 40 persone. Le sue parole rappresentano un primo elemento di chiarimento sulla dinamica dell’incidente e sulle condizioni dell’edificio.

Prime ammissioni da parte di Jacques Moretti, titolare con la moglie del locale Le Constellation di Crans-Montana, il cui incendio è costato la vita a 40 persone. L'uomo, che com'è noto da ieri è in carcere, secondo quanto riferisce la tv RTS avrebbe confermato che l'uscita di servizio al piano terra era chiusa a chiave. Inizialmente si era parlato del fatto che Moretti aveva riconosciuto la chiusura a chiave dell'uscita di emergenza del seminterrato, ma poi si è saputo che ci si riferiva ad una porta di servizio al piano terra. Resta ancora il dubbio sull'uscita di emergenza del seminterrato, pure quella chiusa secondo alcuni testimoni.

