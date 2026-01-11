Crans-Montana Jacques Moretti e l’ammissione | La porta d’emergenza era chiusa a chiave I verbali dell’interrogatorio della coppia

Nei verbali dell’interrogatorio di Jacques Moretti, proprietario di Le Constellation a Crans-Montana, emerge che la porta d’emergenza era chiusa a chiave, impedendo una possibile via di fuga. Moretti ha ammesso questa circostanza, evidenziando come la chiusura della porta abbia contribuito alla dinamica degli eventi. Le dichiarazioni forniscono un quadro chiaro e dettagliato sulla situazione, senza lasciare spazio a interpretazioni diverse.

Jacques Moretti, proprietario de Le Constellation, durante l’interrogatorio si è incastrato da solo. Ha ammesso che l’unica via di fuga era chiusa a chiave. La porta dell’uscita di sicurezza «era chiusa e bloccata dall’interno con il chiavistello», «l’abbiamo forzata», ha raccontato. Quando l’uomo la forzò la sera del rogo trovò sul pavimento del locale devastato decine di feriti e una persona morta, la cameriera di 24 anni. Jessica: «Ho visto le fiamme, ho subito urlato “uscite tutti”. Ero nel panico». I verbali dell’interrogatorio della coppia, ora agli arresti, sono stati diffusi da Bfmtv. «A mezzanotte c’era pochissima gente», ha raccontato Jessica, secondo quanto ricostruisce anche Guastella sul Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Open.online

