Crans-Montana i media svizzeri | Jacques Moretti ha ammesso che la porta di servizio del piano terra era chiusa a chiave

Secondo quanto riportato dai media svizzeri, Jacques Moretti, proprietario del Constellation, avrebbe confermato agli inquirenti che la porta di servizio al piano terra del locale era chiusa a chiave. Questa dichiarazione potrebbe avere implicazioni nelle indagini in corso e fornisce un elemento importante sulla gestione del locale. La vicenda rimane sotto osservazione mentre si attendono ulteriori sviluppi.

