Il 16enne Leonardo Bove, rimasto gravemente ustionato sul 50% del corpo, è stato trasferito al Niguarda. A Zurigo dovrebbe rimanere soltanto Elsa Rubino, 15 anni, rimasta gravemente ferita nella tragedia di Capodanno a Crans Montana. La situazione dei giovani coinvolti resta sotto stretta osservazione, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

A Zurigo, quindi, dovrebbe rimanere solo Elsa Rubino, la 15enne rimasta gravemente ferita nella strage di Capodanno a Crans Montana. La giovanissima è coperta sul 60% del corpo da ustioni e si trova ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale svizzero. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Crans Montana, il 16enne Leonardo Bove è arrivato al Niguarda: ha ustioni sul 50% del corpo

Leggi anche: Crans-Montana, anche Leonardo Bove è rientrato in Italia: il 16enne è al Niguarda con ustioni su oltre il 50% del corpo

Leggi anche: Crans-Montana, rientrato in Italia Leonardo Bove: "Ha ustioni sul 50 per cento del corpo"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Crans Montana: al Niguarda sono arrivati due pazienti, il 16enne Kean e una 55enne. Lunedì attese le salme; Identificato grazie al dna Kean, il 16enne milanese ricoverato in coma a Zurigo dopo Crans Montana. Attesa la conferma anche per l'amico Leonardo; Crans-Montana, domani il rientro con volo di Stato di cinque delle sei salme dei giovani italiani; Incendio Crans Montana, identificate tutte e 40 le vittime.

Tragedia Crans-Montana, atteso all’ospedale Niguarda il 16enne di Milano Leonardo Bove: era ricoverato a Zurigo - In serata rientrerà in Italia e sarà ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano Leonardo Bove, il sedicenne ferito nel rogo di Crans- fanpage.it