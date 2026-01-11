Crans Montana il 16enne Leonardo Bove è arrivato al Niguarda | ha ustioni sul 50% del corpo
Il 16enne Leonardo Bove, rimasto gravemente ustionato sul 50% del corpo, è stato trasferito al Niguarda. A Zurigo dovrebbe rimanere soltanto Elsa Rubino, 15 anni, rimasta gravemente ferita nella tragedia di Capodanno a Crans Montana. La situazione dei giovani coinvolti resta sotto stretta osservazione, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire le cause dell’incidente.
A Zurigo, quindi, dovrebbe rimanere solo Elsa Rubino, la 15enne rimasta gravemente ferita nella strage di Capodanno a Crans Montana. La giovanissima è coperta sul 60% del corpo da ustioni e si trova ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale svizzero. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
