Crans-Montana rientrato in Italia Leonardo Bove | Ha ustioni sul 50 per cento del corpo

Leonardo Bove, uno dei giovani coinvolti nell’incendio del lounge bar Le Constellation a Crans-Montana, è tornato in Italia. L’incidente, avvenuto la notte di Capodanno, ha causato gravi ferite a Bove, che presenta ustioni sul 50 per cento del corpo. La vicenda ha suscitato attenzione sulla sicurezza degli ambienti pubblici e sulla gestione delle emergenze durante le festività.

È rientrato in Italia Leonardo Bove, uno dei ragazzi rimasti feriti nell'incendio che ha distrutto il lounge bar Le Constellation a Crans-Montana (Svizzera) la notte di Capodanno. Il 16enne ha ustioni sul 50 per cento del corpo.Il trasferimento al NiguardaBove era ricoverato all'ospedale di.

Strage Crans Montana, il rientro dei feretri in Italia con il C-130. L'omaggio di La Russa e Sala - Il velivolo dell’Aeronautica Militare atterrerà a Ciampino nel pomeriggio, dove lo attenderanno il ministro degli Esteri Tajani ... tg.la7.it

Crans Montana, oggi l’arrivo delle salme in Italia di 5 ragazzi morti. La procuratrice: “Indagine? Ci vorrà un’enorme quantità di tempo” - Un volo dell'Aeronautica militare riporterà oggi in Italia le 5 salme dei giovani morti nell'incendio di Capodanno a Crans Montana. ilfattoquotidiano.it

Notizia appena arrivata! Dal Niguarda di Milano, proprio in queste ore. Alcuni dei ragazzi di Crans-Montana hanno ricominciato a muoversi! C’è chi è stato estubato, chi riesce a stare in piedi per qualche minuto, chi cammina lentamente appoggiandosi - facebook.com facebook

Barletta, il sindaco: «dopo Crans Montana attivare commissione comunale di vigilanza sui locali» x.com

