Crans-Montana anche Leonardo Bove è rientrato in Italia | il 16enne è al Niguarda con ustioni su oltre il 50% del corpo

Leonardo Bove, il 16enne coinvolto nell’incendio di Crans-Montana, è stato trasferito dall’ospedale svizzero al Niguarda di Milano. Dopo l’autorizzazione medica, il giovane si trova ora in Italia, dove riceverà le cure necessarie per le ustioni su oltre il 50% del corpo. La sua condizione rimane sotto attenta osservazione, mentre proseguono le attività di assistenza e supporto.

Dopo il via libera dei medici svizzeri al trasferimento in Italia di Leonardo Bove, il 16enne milanese rimasto gravemente ferito nell’ incendio di Crans-Montana è finalmente arrivato all’ospedale Niguarda di Milano. Qui i medici tenteranno di curare le ustioni su oltre il 50% del corpo e limitare i danni causati dall’inalazione di fumi velenosi. Dopo giorni di attesa, legati sia alle condizioni cliniche del ragazzo sia al maltempo, nelle ultime ore si era aperta una finestra meteo favorevole che ha reso possibile il viaggio verso l’ospedale milanese. L’autorizzazione al trasferimento. Ad annunciare l’avvio delle operazioni è stato l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, spiegando che l’autorizzazione al trasferimento è arrivata dall’équipe che ha seguito il giovane nell’ospedale di Zurigo, dove era ricoverato e finora non trasportabile. 🔗 Leggi su Open.online

Crans-Montanta, l’elicottero con Leonardo Bove arrivato al Niguarda di Milano - È atterrato al Niguarda poco prima delle 20 l’elicottero di Areu che ha trasportato Leonardo Bove, il sedicenne ferito a Crans- video.corriere.it