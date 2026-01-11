Crans Montana dal passato gravi accuse ai coniugi Moretti | cosa si è scoperto

A Crans-Montana, si approfondiscono le vicende legate ai coniugi Moretti, gestori del bar Le Constellation. Dopo le gravi accuse, emergono nuovi dettagli che contribuiscono a chiarire la dinamica della tragedia avvenuta a Capodanno. Questa analisi offre un quadro aggiornato sulle indagini e sulle recenti scoperte riguardo ai protagonisti dell’evento.

Emergono nuovi dettagli sui gestori del bar Le Constellation, teatro della tragedia di Capodanno a Crans-Montana. Jessica e Jacques Moretti, titolari del locale devastato dall’incendio, erano già finiti nel mirino della giustizia vallesana, anche se mai condannati. Come riporta la Sonntags Zeitung, nel 2020 le autorità svizzere avevano aperto un’indagine nei loro confronti per presunti abusi legati ai prestiti Covid destinati agli esercizi pubblici durante la pandemia. Nel marzo di quell’anno, la coppia avrebbe ottenuto un finanziamento da 75.500 franchi, pari a circa il 10% del fatturato del bar. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

