Crans-Montana nuove accuse | Cancellati video la notte della strage Interrogati i coniugi Moretti

Da questa mattina, i coniugi Jacques e Jessica Moretti sono sotto interrogatorio a Sion, in Svizzera. Sono proprietari del locale Le Constellation a Crans-Montana, coinvolto nell’incendio della notte di Capodanno che ha causato una tragedia tra i giovani presenti. Nuove accuse emergono, tra cui la presunta cancellazione di video relativi alla serata. La vicenda resta al centro dell'attenzione delle autorità e dell’opinione pubblica.

È in corso da stamattina l'interrogatorio in procura a Sion, in Svizzera, ai coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale Le Constellation, a Crans-Montana, andato a fuoco la notte di Capodanno e provocando una strage di ragazzini. Sébastien Fanti, avvocato dei familiari delle vittime, ha affermato all'emittente pubblica svizzera Rts, di rammaricarsi per il fatto che le autorità abbiano permesso loro di rimanere liberi. L'avvocato ha paventato il pericolo che potessero inquinare le prove, o fuggire viste le loro ingenti disponibilità economiche. "Avrebbero dovuto essere arrestati immediatamente in modo che tutte le prove potessero essere raccolte e aggiunte al fascicolo", ha detto Fanti, "è stato un errore colossale.

