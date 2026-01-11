Crans Montana Comune nel mirino ma una legge in vigore un’ora prima della strage potrebbe salvarlo
A Crans Montana, un tragico incidente ha causato la perdita di 40 vite. Poco prima della tragedia, una nuova legge svizzera entrata in vigore escludeva la responsabilità dell’amministrazione per eventuali mancanze dei gestori. Nonostante l’assenza di controlli nel locale Le Constellation, questa normativa potrebbe aver influito sulla gestione della sicurezza, sollevando questioni sulla responsabilità e sulle misure preventive adottate.
Il comune svizzero ha ammesso di non aver effettuato controlli nel locale Le Constellation ma poco prima della strage in cui sono morte 40 persone, nel cantone vallese era entrata in vigore una nuova legge che esclude responsabilità dell’amministrazione in caso di danni dovuti a mancanze dei gestori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
