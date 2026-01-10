Crans-Montana la legge in vigore dopo appena 86 minuti che potrebbe salvare il Comune

A Crans-Montana, una nuova legge entra in vigore dopo soli 86 minuti, offrendo una possibile soluzione per il futuro del Comune. La vicenda, che ha coinvolto la tragica perdita di giovani, ha suscitato riflessioni sulla giustizia e sulle misure di sicurezza. Il commento di Sergio Mattarella richiama l’importanza di rispondere con tempestività e responsabilità a eventi così gravi, sottolineando la necessità di un intervento efficace e concreto.

" Giustizia per quanto accaduto ", è l'invocazione di Sergio Mattarella per la strage di giovanissimi di Crans-Montana. Ed è quello che invocano i genitori, i familiari e gli amici di tutte le vittime, di quelle che non ce l'hanno fatta e di quelle che ancora cercano di sopravvivere alle terribili conseguenze dell'incendio. Le indagini proseguono, anche se a tratti in modo discutibile, ma quel che conta è arrivare a una verità che possa portare all'identificazione dei responsabili e, quindi, all'ottenimento della giustizia. Ma dalla Svizzera ora emerge un elemento che potrebbe fornire un importante scudo legale al Comune di Crans-Montana, finito al centro dell'attenzione perché responsabile dei controlli sulle strutture del suo territorio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Crans-Montana, la legge in vigore dopo appena 86 minuti che potrebbe "salvare" il Comune Leggi anche: Come potrebbe cambiare la Manovra con gli emendamenti alla legge di bilancio e quando entrerà in vigore Leggi anche: Crans Montana, ma com’è possibile che sia scoppiato un incendio in così pochi minuti? Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Crans-Montana, la cerimonia di venerdì sarà a Martigny; Dopo la tragedia di Crans-Montana, più controlli nei locali ticinesi?; Controlli antincendio: cosa dice la legge; Crans-Montana, sotto la lente la presenza di minori dopo le 22 nel bar. Controlli antincendio: cosa dice la legge - In Ticino locali notturni e discoteche come quello della tragedia di Crans- tio.ch

Crans-Montana: spunta una denuncia contro il comune - Un avvocato, che aveva visitato il Constellation nell'agosto 2025, ritiene che il comune abbia pesanti responsabilità rispetto alla tragedia ... cdt.ch

I proprietari del «Constellation» perdono la licenza d'esercizio per il loro secondo locale a Crans-Montana - Montana ha deciso di revocare l'autorizzazione a la Petite Maison, il secondo locale del gestore sul territorio comunale, come indicato in una lettera ... cdt.ch

L'inchiesta sulla strage di Crans-Montana si amplia: i video e i contenuti digitali del locale sarebbero stati cancellati dopo il rogo che ha ucciso 40 persone - facebook.com facebook

La strage di Crans-Montana. C'è ancora apprensione per i nostri connazionali feriti nell'incendio, ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano. I familiari uniti nella battaglia per chiedere verità e giustizia x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.