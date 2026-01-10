Crans-Montana una legge in vigore da 86 minuti salva il comune dai risarcimenti?

A Crans-Montana, una nuova legge entrata in vigore da appena 86 minuti potrebbe influire sui risarcimenti relativi alla tragedia al Le Constellation. La normativa apre una questione giuridica che potrebbe modificare le responsabilità pubbliche e le compensazioni per le vittime, segnando un passaggio importante nel quadro legale locale.

A Crans-Montana, oltre al dolore per le vittime della strage al Le Constellation, si sta aprendo un fronte giuridico destinato a pesare sui risarcimenti e sulle responsabilità pubbliche. Al centro del dibattito c’è una modifica legislativa entrata in vigore proprio nella notte di Capodanno, clamorosamente poco più di un’ora prima che le fiamme devastassero il club, una coincidenza temporale che oggi potrebbe incidere in modo determinante sugli sviluppi legali della tragedia. Secondo quanto riferisce il quotidiano Blick, dal 1° gennaio 2026 nel Canton Vallese è attiva una revisione della legge edilizia che ha riformulato l’articolo 25 nel nuovo articolo 37, introducendo un capoverso aggiuntivo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

