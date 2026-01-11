crans 34 ragazzi morti sulle scale e spunta la legge salva comune

A Crans, 34 giovani hanno perso la vita in un incidente avvenuto sulle scale del Constellation, coinvolgendo un incendio scoppiato durante il Capodanno. Nel frattempo, emergono proposte di legge come la

Gli agenti del dipartimento svizzero per le identificazioni li hanno trovati ai piedi della scala che dal piano terra portava al seminterrato del Constellation, da dove è divampato il rogo che ha causato la strage di Capodanno. Il punto in cui sono stati rinvenuti i corpi di 34 dei 40 giovani che hanno perso la vita nell'incendio, conferma che quasi tutti sono morti perché non sono riusciti a risalire dalla scala che nel 2015 era stata ridotta da tre metri a uno, e diventata una trappola mortale. «Trentaquattro si trovavano in prossimità del corrimano in legno, il quale dal peso dei corpi è stato divelto a terra», altri «tre sono stati rinvenuti sul marciapiede, spirati appena dopo aver guadagnato l'uscita del locale». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

