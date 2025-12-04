Quando l’insegnante può essere chiamato a rispondere personalmente per danni allo studente Pillole di Question Time
Nel question time del 27 novembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Walter Miceli (Anief), è stata approfondita la questione della responsabilità personale del docente in ambito scolastico. Un focus particolare è stato posto sulle situazioni in cui l’insegnante può essere soggetto ad azione di rivalsa da parte del Ministero. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
