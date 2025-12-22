Tempo di lettura: < 1 minuto Intervento d’urgenza questa mattina da parte dei Vigili del Fuoco di Benevento presso la scuola Mezzini nel quartiere Pacevecchia. Il motivo è consistito nella rottura di una tubazione sotto traccia che è stata rilevata e messa in sicurezza. Ora sarà compito di Gesesa provvedere alla riparazione del danno attraverso ditte specializzate. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scuola Mezzini, rotta una tubatura: intervento dei Vigili del Fuoco

Leggi anche: In una scuola studente ferito da materiale staccato dal tetto: intervento dei vigili del fuoco e controlli sull’edificio

Leggi anche: Il capannone diventa una 'palla di fuoco' proprio a ridosso dell'A-14: intervento dei Vigili del fuoco

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Tubatura rotta. L’elementare rimane chiusa - Scelta obbligata per l’amministrazione che nonostante un intervento in emergenza nel finesettimana, è stata costretta a prendere la decisione ... ilgiorno.it

Meolo. Ritorno dalle vacanze con sorpresa, si rompe una tubatura dell'acqua: 250 bambini delle elementari "rispediti" a casa - Si rompe una tubatura dell’acqua, tutti i 250 alunni della scuola primaria Pio X rimandati ieri mattina rapidamente a casa. ilgazzettino.it

Tubatura rotta alla primaria. Plesso chiuso - Si rompe una tubatura dell’acqua e la scuola primaria Andena di viale Cappuccini finisce completamente a mollo con il Comune costretto a chiuderla fino almeno alla fine della settimana. ilgiorno.it