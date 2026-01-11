I cani antidroga della questura trovano oltre un chilo e mezzo di marijuana duante i controlli preventivi

Da cataniatoday.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante controlli preventivi, i cani antidroga della questura di Catania hanno individuato oltre un chilo e mezzo di marijuana. La sostanza stupefacente, nascosta all’interno di un’auto e di un’area condominiale a Librino, è stata sequestrata dagli agenti. L’intervento si inserisce nelle attività di prevenzione e contrasto alla diffusione di sostanze illegali nella zona.

La questura di Catania ha sequestrato un chilo e mezzo di marijuana che era stata nascosta all’interno di un’auto e di un’area comune di un condominio di Librino. Nel corso delle attività di controllo i poliziotti delle volanti e delle unità cinofile antidroga hanno effettuato delle verifiche in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Oltrona di San Mamette, 18enne arrestato per droga: in casa oltre mezzo chilo tra hashish, marijuana e cocaina

Leggi anche: In macchina con oltre mezzo chilo di droga, ma i cani Mindy e Metì lo incastrano: arrestato

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Un cantiere dello spaccio in casa, la polizia fa irruzione e trova 1,3 chili di droga: Era pronta per la vendita | VIDEO; Portato in Questura a Brescia il presunto assassino di Alessandro Ambrosio.

Casa trasformata in base di spaccio: 55enne arrestato grazie al fiuto del cane antidroga “Maui” - Un 55enne di Catania è stato arrestato dalla Polizia di Stato perché ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di ... newsicilia.it

Blitz con i cani antidroga polizia locale sequestra dosi di cocaina e hashish - L’operazione, svolta con l’ausilio dell’unità cinofila composta dal pastore belga Malinois “Ombra” e dal pastore tedesco razza Grigione ... laprovinciapavese.gelocal.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.