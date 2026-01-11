I cani antidroga della questura trovano oltre un chilo e mezzo di marijuana duante i controlli preventivi

Durante controlli preventivi, i cani antidroga della questura di Catania hanno individuato oltre un chilo e mezzo di marijuana. La sostanza stupefacente, nascosta all’interno di un’auto e di un’area condominiale a Librino, è stata sequestrata dagli agenti. L’intervento si inserisce nelle attività di prevenzione e contrasto alla diffusione di sostanze illegali nella zona.

