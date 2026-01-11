I cani antidroga della questura trovano oltre un chilo e mezzo di marijuana duante i controlli preventivi
Durante controlli preventivi, i cani antidroga della questura di Catania hanno individuato oltre un chilo e mezzo di marijuana. La sostanza stupefacente, nascosta all’interno di un’auto e di un’area condominiale a Librino, è stata sequestrata dagli agenti. L’intervento si inserisce nelle attività di prevenzione e contrasto alla diffusione di sostanze illegali nella zona.
La questura di Catania ha sequestrato un chilo e mezzo di marijuana che era stata nascosta all’interno di un’auto e di un’area comune di un condominio di Librino. Nel corso delle attività di controllo i poliziotti delle volanti e delle unità cinofile antidroga hanno effettuato delle verifiche in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Oltrona di San Mamette, 18enne arrestato per droga: in casa oltre mezzo chilo tra hashish, marijuana e cocaina
Leggi anche: In macchina con oltre mezzo chilo di droga, ma i cani Mindy e Metì lo incastrano: arrestato
Un cantiere dello spaccio in casa, la polizia fa irruzione e trova 1,3 chili di droga: Era pronta per la vendita | VIDEO; Portato in Questura a Brescia il presunto assassino di Alessandro Ambrosio.
Casa trasformata in base di spaccio: 55enne arrestato grazie al fiuto del cane antidroga “Maui” - Un 55enne di Catania è stato arrestato dalla Polizia di Stato perché ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di ... newsicilia.it
Blitz con i cani antidroga polizia locale sequestra dosi di cocaina e hashish - L’operazione, svolta con l’ausilio dell’unità cinofila composta dal pastore belga Malinois “Ombra” e dal pastore tedesco razza Grigione ... laprovinciapavese.gelocal.it
Unità d’élite, cani antidroga e posti di controllo nelle zone più sensibili per garantire legalità e tranquillità - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.