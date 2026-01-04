Aspettando la Befana a Baronissi | conto alla rovescia per l’Epifania 2026

A Baronissi si avvicina l’appuntamento con la tradizione dell’Epifania. In attesa della visita della Befana, la comunità si organizza per un pomeriggio ricco di eventi, spettacoli e momenti di animazione dedicati a tutte le età. Un’occasione per condividere un momento di convivialità e mantenere vivo il rito popolare in un’atmosfera semplice e coinvolgente.

Si prepara a celebrare l'arrivo della Befana con un pomeriggio di festa, spettacolo e animazione per grandi e piccini, Baronissi. Lunedì 5 gennaio, Corso Garibaldi e la Villa Comunale ospiteranno una serie di iniziative pensate per chiudere in allegria le festività natalizie, valorizzando le.

Una serata magica sotto le stelle… aspettando la Befana tra musica, sorrisi e divertimento!” - facebook.com facebook

