Conflitto di imperialismi fondato sulla compravendita

Da cms.ilmanifesto.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Hugo Rodas Morales analizza il conflitto tra imperialismi, evidenziando come la compravendita di risorse e influenze sia alla base delle tensioni internazionali. Politologo boliviano e docente di Relazioni internazionali a Città del Messico, Morales approfondisce le dinamiche di potere che caratterizzano le relazioni globali oggi, offrendo un punto di vista critico e approfondito sul tema.

Hugo Rodas Morales è un politologo di Cochabamba, in Bolivia, docente di Relazioni internazionali alla Unam di Città del Messico, dove vive dagli anni Novanta e dove dirige la Fondazione . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

«Conflitto di imperialismi fondato sulla compravendita»; La resa di fatto del Venezuela; Incontro alla Casa bianca con «Big Oil». Che raffredda gli entusiasmi del tycoon.

