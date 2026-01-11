Conflitto di imperialismi fondato sulla compravendita

Hugo Rodas Morales analizza il conflitto tra imperialismi, evidenziando come la compravendita di risorse e influenze sia alla base delle tensioni internazionali. Politologo boliviano e docente di Relazioni internazionali a Città del Messico, Morales approfondisce le dinamiche di potere che caratterizzano le relazioni globali oggi, offrendo un punto di vista critico e approfondito sul tema.

Hugo Rodas Morales è un politologo di Cochabamba, in Bolivia, docente di Relazioni internazionali alla Unam di Città del Messico, dove vive dagli anni Novanta e dove dirige la Fondazione . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «Conflitto di imperialismi fondato sulla compravendita» Leggi anche: Con gli "imprenditori del bene" un patto per l'Italia fondato sulla competitività etica Leggi anche: Permessi retribuiti a scuola: un diritto contrattuale conquistato, fondato sulla contropartita e garantito dall’autocertificazione Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. «Conflitto di imperialismi fondato sulla compravendita»; La resa di fatto del Venezuela; Incontro alla Casa bianca con «Big Oil». Che raffredda gli entusiasmi del tycoon. Dopo un anno di silenzio, Pier Paolo #Pasolini torna a scrivere sulla rubrica di «Vie Nuove» il 15 ottobre 1975. Il suo intervento si inserisce in un momento di forte tensione politica e sociale, segnato da profonde trasformazioni culturali e da un clima di conflitto - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.