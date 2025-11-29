Con gli imprenditori del bene un patto per l' Italia fondato sulla competitività etica

Crescere con saggezza, prosperare con responsabilità. Un Manifesto sulla competitività etica in sei punti è alla base del Patto per l'Italia siglato idealmente ieri nella Sala Koch del Senato della Repubblica tra Fondazione Guido Carli, istituzioni e “imprenditori del bene”. L'intesa, ispirata alle migliori esperienze del nostro tessuto produttivo, è il lascito della Convention “Il Futuro in Movimento. Strategie per un'Italia protagonista. Dall'energia all'impresa, come competere nello scenario globale” promossa dalla Fondazione presieduta da Romana Liuzzo. Al centro della prima sessione di lavori, il tema strategico della transizione energetica, processo che investe dimensioni cruciali - economia, sicurezza, clima, tecnologie, competizione crescente tra blocchi regionali per il controllo delle catene di approvvigionamento - e sta contribuendo a ridefinire gli equilibri internazionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

