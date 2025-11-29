Con gli imprenditori del bene un patto per l' Italia fondato sulla competitività etica

Iltempo.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Crescere con saggezza, prosperare con responsabilità. Un Manifesto sulla competitività etica in sei punti è alla base del Patto per l'Italia siglato idealmente ieri nella Sala Koch del Senato della Repubblica tra Fondazione Guido Carli, istituzioni e “imprenditori del bene”. L'intesa, ispirata alle migliori esperienze del nostro tessuto produttivo, è il lascito della Convention “Il Futuro in Movimento. Strategie per un'Italia protagonista. Dall'energia all'impresa, come competere nello scenario globale” promossa dalla Fondazione presieduta da Romana Liuzzo. Al centro della prima sessione di lavori, il tema strategico della transizione energetica, processo che investe dimensioni cruciali - economia, sicurezza, clima, tecnologie, competizione crescente tra blocchi regionali per il controllo delle catene di approvvigionamento - e sta contribuendo a ridefinire gli equilibri internazionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

con gli imprenditori del bene un patto per l italia fondato sulla competitivit224 etica

© Iltempo.it - Con gli "imprenditori del bene" un patto per l'Italia fondato sulla competitività etica

Contenuti che potrebbero interessarti

imprenditori bene patto italiaCon gli "imprenditori del bene" un patto per l'Italia fondato sulla competitività etica - Un Manifesto sulla competitività etica in sei punti è alla base del Patto ... Secondo iltempo.it

imprenditori bene patto italiaFondazione Guido Carli, una «torta etica» per gli imprenditori del bene - La cena di gala organizzata all’ambasciata italiana presso la Santa Sede, dopo la convention alla Sala Koch Sarà un giornata dedicata agli « imprenditori del bene » quella organizzata venerdì dalla Fo ... Riporta roma.corriere.it

Patto sicurezza: "Imprenditori, rispondeteci" - Il patto per il lavoro sicuro da oltre una settimana è fermo sul tavolo firmato da Cgil, Cisl e Uil. Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Imprenditori Bene Patto Italia