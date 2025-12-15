Permessi retribuiti a scuola | un diritto contrattuale conquistato fondato sulla contropartita e garantito dall’autocertificazione

Nonostante siano trascorsi ben 30 anni dall’entrata in vigore della normativa contrattuale sulla fruizione dei permessi retribuiti per motivi personali o familiari, ci sono ancora dirigenti scolastici che limitano il diritto dei docenti a usufruire dei 6 giorni di ferie durante le attività didattiche come permessi retribuiti. L'articolo . Orizzontescuola.it

