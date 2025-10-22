La questione e i paradossi riguardanti la difesa dell’ambiente e la sostenibilità sono emersi con forza al X Forum di Conftrasporto. L’analisi, in esclusiva, del presidente Pasquale Russo. L’Ets 1 è nato nel 2005 in seno all’Unione europea ed è tecnicamente il primo sistema di scambio delle emissioni di Co2. È attualmente in vigore, e nel 2027 sarà seguito dall’Ets2, che amplierà di fatto la platea di settori inclusi. (NOTIZIE.COM FOTO) – Notizie.com L’obiettivo dei due sistemi è tassare le aziende che emettono gas serra. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Tra due anni nessuna nave attraccherà più nei porti italiani, allarme rosso sui trasporti. Il Ministro Matteo Salvini: “Cancellare il Green Deal”