Treni e rincari di Natale il sindaco Mastella scrive al ministro dei Trasporti Salvini?

Tempo di lettura: 2 minuti Sui rincari delle tariffe ferroviarie in coincidenza delle festività natalizie, il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha scritto al Ministro dei Trasporti Matteo Salvini la seguente missiva: “ Gentile Ministro, ho appreso, dalle segnalazioni pervenutemi da numerosi cittadini nonché da articoli apparsi a mezzo stampa, che proprio in coincidenza delle festività natalizie si registrano considerevoli aumenti delle tariffe per viaggiare a bordo dei treni dell’Alta Velocità ferroviaria. Questa dei rincari in coincidenza del Natale è divenuto, devo registrarlo con amarezza, un’antipatica e sgradevole consuetudine perché colpisce i ricongiungimenti familiari che hanno un valore affettivo e sociale inestimabile per tante famiglie del Mezzogiorno, già costrette a sopportare il peso di un’emigrazione giovanile di notevole dimensione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Treni e rincari di Natale, il sindaco Mastella scrive al ministro dei Trasporti Salvini?

