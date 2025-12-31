L’edizione 2025 di ’Donne in-Difesa’, il corso gratuito di autodifesa femminile promosso da Centro Donna Cesenatico e Crisalide con Dream Fitness Club, si è conclusa con il tutto esaurito. Un’opportunità rivolta a donne, mamme e figlie, per acquisire competenze di difesa personale in un contesto di formazione gratuita e dedicata alla sicurezza.

Si è concluso con successo l’edizione 2025 di ’Donne in-Difesa’, il corso gratuito di autodifesa femminile dedicato alle donne, mamme e figlie, organizzato dalle volontarie del Centro Donna Cesenatico e dall’associazione Crisalide presieduta da Antonella Valletta, con la collaborazione della Palestra Dream Fitness Club. Il corso è andato sold out ed è stata molto apprezzata la proposta di un percorso per comprendere l’importanza di potersi difendere e soprattutto per avere maggiore consapevolezza di sé e di come gestire situazioni spiacevoli, attraverso le nozioni e gli strumenti giusti. Il messaggio da diffondere è quello di dire no alla violenza sulle donne, combattendo questo fenomeno non solo con le denunce ma utilizzando anche mezzi di autodifesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il corso 2025 di ’Donne in-Difesa’ si chiude con il tutto esaurito

Leggi anche: Arona, tutto esaurito al corso base di scacchi

Leggi anche: Arona, tutto esaurito al corso base di scacchi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

I DIRITTI UMANI sono minacciati in EUROPA?

Alla competizione sull'isola iraniana molte donne hanno corso senza hijab, in violazione della legge sulla “castità e il velo” irrigidita nel 2024, e i due organizzatori sono stati arrestati - facebook.com facebook