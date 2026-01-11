Come è cambiata la Chiesa cattolica? Il Gattopardismo ecclesiale tra carisma istituzione e sistema
La Chiesa cattolica ha attraversato nel tempo numerosi cambiamenti, riflettendo un delicato equilibrio tra il suo carisma originario, la struttura istituzionale e le esigenze di un sistema complesso. Questa evoluzione, spesso definita come un “Gattopardismo” ecclesiale, invita a riflettere su come fede, organizzazione e tradizione si siano intrecciate nel corso dei secoli, mantenendo una presenza costante nella storia e nella vita dei suoi membri.
Quante volte ci siamo chiesti cosa penserebbe Cristo della Chiesa cattolica se venisse nel nostro mondo oggi? Indubbiamente, da una prospettiva di fede sappiamo che è stato ed è presente nella storia della Chiesa. Tuttavia, questo non giustifica tutte le sue involuzioni ed atrocità. È superfluo ricordare i peccati della Santa Madre Chiesa cattolica nel . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
