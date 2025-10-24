La preghiera congiunta di Papa Leone XIV e Re Carlo III segna un punto di svolta nei rapporti tra Chiesa cattolica e anglicana

Re Carlo III, in visita a Città del Vaticano, e Papa Leone XIV si sono raccolti pubblicamente in preghiera nella Cappella Sistina. Un incontro e un gesto destinati a rimanere negli annali: l'erede della Regina Elisabetta II, infatti, è anche alla guida della Chiesa anglicana. Nonostante, al giorno d'oggi, il ruolo dei reali sia diventato più che altro cerimoniale (il capo effettivo e l' arcivescovo di Canterbury ), vedere il monarca in compagnia del pontefice ha un importantissimo valore storico. Da quando, infatti, Enrico VIII fondò la nuova Chiesa, nel 1534, non era mai accaduto che il Vescovo di Roma e un sovrano britannico si mostrassero insieme, intenti a pregare.

