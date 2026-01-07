Il calendario delle polemiche | la Regione Umbria dimentica San Valentino Ma anche la Chiesa cattolica

Il calendario delle polemiche in Umbria si arricchisce di una nuova nota: la Regione sembra aver trascurato San Valentino, così come la Chiesa cattolica. Terni e il suo territorio, spesso ai margini dei riconoscimenti, continuano a essere dimenticati, evidenziando una percepita centralità di Perugia e una mancanza di attenzione alle peculiarità locali. Una questione che mette in luce le dinamiche di rappresentanza e valorizzazione delle diverse comunità umbre.

