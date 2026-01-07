Il calendario delle polemiche | la Regione Umbria dimentica San Valentino Ma anche la Chiesa cattolica
Il calendario delle polemiche in Umbria si arricchisce di una nuova nota: la Regione sembra aver trascurato San Valentino, così come la Chiesa cattolica. Terni e il suo territorio, spesso ai margini dei riconoscimenti, continuano a essere dimenticati, evidenziando una percepita centralità di Perugia e una mancanza di attenzione alle peculiarità locali. Una questione che mette in luce le dinamiche di rappresentanza e valorizzazione delle diverse comunità umbre.
Regione “matrigna”, “perugino centrica” che dimentica ancora una volta Terni, il suo territorio e le sue tradizioni. Sono ore di convulsa polemica quelle che si stanno succedendo in rete dopo la diffusione di un calendario realizzato dalla Regione Umbria in cui come santi del 14 febbraio vengono. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
