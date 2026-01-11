Combinata nordica Hagen cala il tris a Otepää ed eguaglia il record di Westvold Hansen

Ida Marie Hagen si è aggiudicata la terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica femminile a Otepää, conquistando la sua terza vittoria consecutiva e eguagliando il record di Westvold Hansen. La gara, svoltasi in Estonia, ha visto Hagen dominare anche nell’Individual Compact, confermando il suo ruolo di protagonista in questa stagione.

Ida Marie Hagen domina anche l'Individual Compact e completa la tripletta a Otepää, che ha ospitato questo weekend la terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica femminile. Si tratta del sesto successo stagionale su sette gare per la formidabile norvegese, che raggiunge così quota 23 vittorie individuali nel circuito maggiore eguagliando il record della connazionale Gyda Westvold Hansen. La 25enne scandinava si è imposta dunque sulle nevi estoni in tre format diversi nell'arco di tre giorni, facendo la differenza oggi come di consueto nel segmento di fondo sulla distanza dei 4 km dopo essersi difesa molto bene sul trampolino piccolo.

