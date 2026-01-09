Ida Marie Hagen si impone nella Mass Start di Otepää, ultima tappa della prima parte della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica femminile. Dopo un discreto salto nel segmento di salto e un buon passo nella fase di fondo, la norvegese riesce a mantenere il vantaggio e a conquistare la vittoria. Le atlete italiane, invece, si trovano nelle retrovie, lontane dai primi posti. La competizione prosegue con altre tre gare individuali previste nel fine settimana.

Ida Marie Hagen difende a fatica l’ampio vantaggio accumulato nel segmento di fondo (4 km con partenza in linea) con il discreto salto effettuato nel PCR di ieri e vince di un’incollatura la Mass Start di Otepää, prima delle tre gare individuali previste questo weekend in occasione della terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica femminile. Quarto successo stagionale in cinque gare per la 25enne norvegese, che conquista così la ventunesima vittoria individuale della carriera nel circuito maggiore. Hagen consolida dunque il suo pettorale giallo di leader della classifica generale e mette nel mirino (anche se è ancora presto) la conquista della seconda Sfera di Cristallo dopo il trionfo del 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Combinata nordica, Hagen si difende sul trampolino e vince la Mass di Otepää. Italiane nelle retrovie

Leggi anche: Combinata nordica: ad Otepää Ida Marie Hagen fa la differenza nel fondo per la Mass Start

Leggi anche: Combinata nordica: la Mass Start di Ramsau va a Ida Marie Hagen, italiane lontane

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Combinata nordica: ad Otepää Ida Marie Hagen fa la differenza nel fondo per la Mass Start - Ida Marie Hagen fa la differenza come di consueto sugli sci stretti nella prova di fondo della Mass Start di combinata nordica femminile ad Otepää. oasport.it

Combinata nordica, in Estonia tappa cruciale in ottica Milano Cortina 2026 - Saranno tre giorni cruciali, per la Coppa del Mondo di combinata nordica, quelli che andranno dal 9 all’11 gennaio. oasport.it