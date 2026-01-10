Ida Marie Hagen si impone nella Gundersen di Otepää, dominando la fase di fondo e conquistando la vittoria nella tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica femminile. Gianmoena si piazza tra i primi venti, confermando un buon andamento della squadra italiana in questa stagione.

Ida Marie Hagen fa il vuoto come di consueto nel segmento di fondo e vince per dispersione la Gundersen di Otepää (in Estonia), valevole per la terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica femminile. Quinto successo stagionale su sei gare per la norvegese, che archivia la vittoria individuale n.22 della carriera nel circuito maggiore portandosi a -1 dal record assoluto della connazionale Gyda Westvold Hansen. Hagen, seconda al via della 6 km sugli sci stretti in base ai risultati del Provisional Competition Round andato in scena giovedì (alla luce dell’annullamento del segmento di salto ufficiale causa maltempo), ha colmato agevolmente i 72? che la separavano dalla leader Ingrid Laate facendo poi il vuoto grazie alla sua netta superiorità nel fondo e trionfando in solitaria con un vantaggio superiore al minuto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Combinata nordica, Ida Marie Hagen domina la Gundersen di Otepää. Gianmoena entra in top20

Leggi anche: Combinata nordica: ad Otepää Ida Marie Hagen fa la differenza nel fondo per la Mass Start

Leggi anche: Combinata nordica: la Mass Start di Ramsau va a Ida Marie Hagen, italiane lontane

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Combinata nordica: ad Otepää Ida Marie Hagen fa la differenza nel fondo per la Mass Start; Combinata nordica, Hagen si difende sul trampolino e vince la Mass di Otepää. Italiane nelle retrovie; Combinata nordica, Schmid sfrutta l’annullamento del segmento di salto e vince la Mass di Otepää; Combinata nordica: ad Otepää i fratelli Oftebro guidano la Mass Start, due italiani in top-15.

Combinata nordica, Ida Marie Hagen domina la Gundersen di Otepää. Gianmoena entra in top20 - Ida Marie Hagen fa il vuoto come di consueto nel segmento di fondo e vince per dispersione la Gundersen di Otepää (in Estonia), valevole per la terza ... oasport.it