Colpo del Parma a Lecce

Il Parma ha ottenuto una vittoria importante sul campo del Lecce, conclusa 2-1. La partita, valida per la ventesima giornata di Serie A, si è conclusa con il Parma in superiorità numerica, grazie a un autogol di Tiago Gabriel e alla rete di Mateo Pellegrino, dopo il vantaggio iniziale di Stulic. Una sfida significativa per la classifica delle due squadre.

AGI - Colpo esterno del Parma al Via del Mare. La squadra gialloblù, che chiude il match in doppia superiorità numerica, batte 2-1 il Lecce nel match-salvezza valevole per la ventesima giornata di Serie A: al vantaggio salentino di Stulic rispondono un autogol di Tiago Gabriel e la rete decisiva di Mateo Pellegrino. Pronti via, i ragazzi di Eusebio Di Francesco passano subito in vantaggio grazie all'attaccante serbo Stulic, che riceve palla da Banda, si gira e batte Corvi. I ducali provano a reagire a questa doccia fredda, ma inizialmente accusano il colpo e fanno fatica a costruire delle occasioni pericolose.

1-2 a Lecce, colpo salvezza del Parma - Un autogol di Gabriel e Pellegrino ribaltano il risultato del primo tempo, cominciato con il vantaggio di Stulic. rainews.it

Colpo esterno del Parma al Via del Mare, Lecce battuto per 2-1 - La squadra gialloblù, che chiude il match in doppia superiorità numerica, batte 2- laprovinciacr.it

