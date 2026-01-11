Colpo esterno del Parma al Via del Mare Lecce battuto per 2-1
Il Parma conquista una vittoria importante al Via del Mare, battendo il Lecce 2-1. La partita, valida per la ventesima giornata di Serie A, si conclude con il team gialloblù in doppia superiorità numerica. Dopo il vantaggio di Stulic per il Lecce, i parmigiani rispondono con un autogol di Tiago Gabriel e una rete decisiva, portando a casa tre punti fondamentali nella corsa salvezza.
LECCE - Colpo esterno del Parma al Via del Mare. La squadra gialloblù, che chiude il match in doppia superiorità numerica, batte 2-1 il Lecce nel match-salvezza valevole per la ventesima giornata di Serie A: al vantaggio salentino di Stulic rispondono un autogol di Tiago Gabriel e la rete decisiva d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
