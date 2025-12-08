gran colpo del parma nello scontro salvezza

Il Parma ottiene una vittoria chiave nella lotta salvezza grazie a un successo 1-0 sul Pisa all'Arena Garibaldi. La rete decisiva è di Adrian Benedyczak su calcio di rigore, un risultato che permette ai gialloblù di avvicinarsi alla zona sicura della classifica.

Gran colpo esterno del Parma in ottica salvezza. Gli uomini di Carlos Cuesta portano a casa una vittoria fondamentale espugnando 1-0 l'Arena Garibaldi di Pisa: a decidere la contesa è un gol di Adrian Benedyczak dal dischetto. La partita nasce subito su dei buoni ritmi, tant'è che al 13' arriva il primo squillo dei ducali proprio con Benedyczak, la cui conclusione viene respinta da Scuffet. I padroni di casa rispondono immediatamente con un'azione in contropiede, che porta a un colpo di testa di Tourè facilmente disinnescato da Corvi. I ragazzi di Cuesta sono molto attivi sulle fasce, dalle quali lasciano partire diversi cross con Valeri e Britschgi, che però non creano particolare affanno nella retroguardia avversaria.