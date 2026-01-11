Circumvesuviana la lettera aperta dei pendolari | Servono atti concreti e trasparenza

I pendolari delle linee Vesuviane e EAV chiedono interventi concreti e trasparenza per migliorare il servizio ferroviario. In un contesto di dichiarazioni e promesse da parte delle istituzioni, emerge la necessità di azioni chiare e misurabili per garantire affidabilità e sicurezza. Questa lettera aperta intende evidenziare le priorità e le aspettative di chi quotidianamente utilizza la Circumvesuviana, auspicando un impegno reale da parte di tutti gli attori coinvolti.

Tempo di lettura: 3 minuti Lettera aperta dei Comitati Pendolari Linee Vesuviane-E.A.V. – In questi giorni i media locali sono invasi da treni zeppi di dichiarazioni, affermazioni, promesse, distingui e impegni, rilasciati dai vertici istituzionali e aziendali sullo scandalo Circumvesuviana. I rappresentanti istituzionali affermano che bisogna cambiare passo, i vertici aziendali si difendono spostando il tiro su altro o incolpando altri. Una cosa è certa: lo scandalo Circumvesuviana è sotto gli occhi di tutti da anni! Questa gestione fallimentare noi pendolari l’abbiamo denunciata più volte pubblicamente, attraverso manifestazioni, petizioni e con esposti alla Corte dei Conti e alla Procura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Circumvesuviana, la lettera aperta dei pendolari: “Servono atti concreti e trasparenza” Leggi anche: Ostanel, PFAS: «Non bastano più rassicurazioni generiche, servono atti concreti e tempi certi» Leggi anche: Passerella a Rigutino, Pd: “Alle porte del 2026, non servono più promesse, ma atti concreti” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Circumvesuviana: pendolari a De Gregorio,un programma condiviso - È la richiesta che arriva dai comitati pendolari vesuviani al presidente dell'Ente Autonomo Volturno, Umberto De Gregorio. ansa.it Dai pendolari della Circumvesuviana un sos a Mattarella - "Non è possibile che davanti allo sfascio delle linee vesuviane, il presidente della Regione Campania offenda chi protesta e millanta migliorie del servizio sulle linee ferroviarie gestita da Eav che ... ansa.it Circumvesuviana, no alla stop della Napoli-Baiano: il consigliere regionale Alaia scrive all’Eav - Baiano della Circumvesuviana, che vedrà la sospensione per quattro mesi del servizio, continua a suscitare polemiche. fanpage.it LNDC Animal Protection ha annunciato di aver presentato denuncia alle autorità competenti e di aver inviato una lettera formale al sindaco, chiedendo accertamenti puntuali sulle cause del decesso e sulle eventuali responsabilità. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.