Passerella a Rigutino Pd | Alle porte del 2026 non servono più promesse ma atti concreti

Arezzo, 3 dicembre 2025 – “Sono passati due anni dalla d emolizione, il 30 novembre 2023, del ponte che collegava via della Stazione alla zona di Nocetella. Un ponte da sempre utilizzato come collegamento pedonale all’interno del paese” così Andrea Gallorini, Consigliere Comunale – Partito Democratico Arezzo. "La sua rimozione, necessaria per motivi di sicurezza idraulica, ha creato un disagio importante che ancora oggi divide in due la comunità. Quel collegamento era l’unica alternativa interna alla pericolosa S.R. 71, dove nel solo mese di novembre si sono verificati quattro incidenti nel centro abitato, uno dei quali ha coinvolto anche un pedone. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Passerella a Rigutino, Pd: “Alle porte del 2026, non servono più promesse, ma atti concreti”

