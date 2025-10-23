Ostanel PFAS | Non bastano più rassicurazioni generiche servono atti concreti e tempi certi

«Ritengo inaccettabile che nel 2025 la nostra regione debba ancora confrontarsi con un'emergenza ambientale e sanitaria legata ai PFAS. Le ultime indagini sull'opera della Pedemontana Veneta, che segnalano la presenza del composto PFBA nei materiali di scavo e nelle falde del Vicentino, ma non è.

Su PFAS e Pedemontana serve fare chiarezza. Dobbiamo capire di chi sono le responsabilità e accertare se i danni possano riguardare anche territori più lontani dai lavori, come il padovano. Per questo ho depositato una nuova interrogazione per fare piena - facebook.com Vai su Facebook

