Cinezuela L’effetto su Pechino della mossa di Trump contro il regime di Caracas

Cinezuela analizza l’impatto della recente mossa di Trump contro il regime di Caracas, osservando come Pechino interpretasse l’azione statunitense. Per la capitale cinese, si tratta più di un segnale rispetto a un precedente strategico, offrendo spunti sulle ripercussioni geopolitiche e sulle relazioni internazionali legate alla crisi venezuelana. Un approfondimento che evidenzia le dinamiche tra grandi potenze e le implicazioni di una decisione che va oltre i confini statunitensi.

Dal punto di vista di Pechino, l’operazione militare statunitense in Venezuela non è tanto un precedente strategico quanto un evento rivelatore. Rivelatore delle priorità americane, delle nuove modalità di esercizio del potere e, soprattutto, delle vulnerabilità cinesi. La reazione ufficiale di Pechino — dura sul piano retorico, prudente su quello operativo — riflette una linea ormai consolidata: sfruttare l’episodio per delegittimare Washington, senza però modificare in modo sostanziale il proprio calcolo strategico su dossier centrali come Taiwan. Ma il Venezuela non è solo una questione politica. 🔗 Leggi su Formiche.net

