Cinezuela analizza l’impatto della recente mossa di Trump contro il regime di Caracas, osservando come Pechino interpretasse l’azione statunitense. Per la capitale cinese, si tratta più di un segnale rispetto a un precedente strategico, offrendo spunti sulle ripercussioni geopolitiche e sulle relazioni internazionali legate alla crisi venezuelana. Un approfondimento che evidenzia le dinamiche tra grandi potenze e le implicazioni di una decisione che va oltre i confini statunitensi.

Dal punto di vista di Pechino, l’operazione militare statunitense in Venezuela non è tanto un precedente strategico quanto un evento rivelatore. Rivelatore delle priorità americane, delle nuove modalità di esercizio del potere e, soprattutto, delle vulnerabilità cinesi. La reazione ufficiale di Pechino — dura sul piano retorico, prudente su quello operativo — riflette una linea ormai consolidata: sfruttare l’episodio per delegittimare Washington, senza però modificare in modo sostanziale il proprio calcolo strategico su dossier centrali come Taiwan. Ma il Venezuela non è solo una questione politica. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Cinezuela. L’effetto su Pechino della mossa di Trump contro il regime di Caracas

