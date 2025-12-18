Dal regime di Caracas Trump vuole anche il petrolio rubato

Gli scontri tra Stati Uniti e Venezuela si intensificano, con Trump che mira a controllare le risorse petrolifere del regime di Caracas. L’Unione Europea ha deciso di prolungare le sanzioni fino al 2027, mentre l’ONU monitora la situazione dei diritti umani nel paese. Un quadro complesso di tensioni geopolitiche, interessi strategici e questioni umanitarie che continueranno a influenzare la scena internazionale.

© Ilfoglio.it - Dal regime di Caracas Trump vuole (anche) il petrolio “rubato” L’Ue ha esteso fino al 2027 le sanzioni contro il regime di Nicolás Maduro; l’Alto Commissariato dell’Onu per i Diritti Umani ha formulato. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it Leggi anche: Trump vuole mettere dazi anche ai "furbetti" di Hollywood Leggi anche: Dazi Usa, Trump vuole imporli anche per i film non prodotti in America ma distribuiti: la fine di Hollywood e del cinema di Los Angeles? La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La politica imperiale di Trump pesa sul Venezuela; Tensione Usa-Venezuela, Trump ordina il blocco navale delle petroliere sanzionate; USA-Venezuela: sequestri e tensioni; Non solo petrolio. Perché Trump ha messo nel mirino il Venezuela. Trump ordina un blocco delle petroliere in arrivo o in partenza dal Venezuela - Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato un “blocco totale” delle petroliere soggette a sanzioni in arrivo o in partenza dal Venezuela, aumentando le pressioni economiche sul regime del p ... internazionale.it

La guerra delle petroliere tra Trump e Maduro. Ecco cosa sta succedendo tra sequestri, sanzioni e sfida globale - Dopo il sequestro di una petroliera, l’amministrazione Trump ha imposto nuove sanzioni al regime di Caracas. panorama.it

Trump ordina il blocco delle petroliere venezuelane e sfida Maduro (e la Cina) - Washington alza la pressione su Caracas: Donald Trump decreta il blocco totale delle petroliere venezuelane, accusa il regime di Maduro di terrorismo e punta a ridisegnare gli equilibri nell’Emisfero ... panorama.it

TRUMP, cosa vogliono gli STATI UNITI dal VENEZUELA e da MADURO

Il presidente statunitense aumenta le pressioni economiche sul regime del presidente Nicolás Maduro. Caracas ha reagito denunciando “minacce ridicole”. - facebook.com facebook

Gli Stati Uniti alzano drasticamente il livello dello scontro con il Venezuela. Martedì 16 dicembre Trump ha ufficialmente designato il governo di Caracas come “Foreign Terrorist Organization”, ordinando contestualmente un blocco navale di tutte le petroliere s x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.