Nella notte tra venerdì e sabato, Caracas è stata teatro di forti esplosioni e di aviazione a bassa quota. Secondo testimoni, almeno sette boati sono stati uditi intorno alle 2 del mattino locale, accompagnati dal passaggio di velivoli sopra la città. Le tensioni tra gli Stati Uniti e il regime di Maduro si intensificano, con segnali di un possibile intervento militare.

Forti esplosioni hanno scosso Caracas nella notte tra venerdì e sabato. Almeno sette boati, accompagnati dal rumore di velivoli a bassa quota, sono stati uditi intorno alle 2 del mattino ora locale (le 7 in Italia), secondo quanto riferito da testimoni e da giornalisti presenti sul posto. In diversi quartieri della capitale venezuelana le persone sono scese in strada, richiamate dal frastuono e dalle vibrazioni percepite in più zone della città. I media Usa hanno riferito che l'attacco è stato ordinato dal presidente Trump. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump ordina l’attacco contro il regime di Maduro. Esplosioni e aerei a bassa quota a Caracas. "Puntano al nostro petrolio, li respingeremo"

Leggi anche: Caracas, esplosioni e aerei a bassa quota. «Trump ha ordinato l'attacco». Il regime di Maduro: «È aggressione, ci difenderemo»

Leggi anche: Venezuela, Trump ordina l’attacco: forti esplosioni a Caracas. Maduro dichiara lo stato di emergenza: «Gravissima aggressione degli Usa» – Il video

